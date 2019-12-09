竊嫌得手後便匆匆離開現場，但監視器全都露，百口莫辯。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

夾娃娃機檯興起，但有人不想花錢試手氣，竟使用強力磁鐵竊取商品得逞，涉嫌男子使用自備的強力磁鐵，將娃娃機檯內的藍芽耳機吸附到洞口掉落後，再徒手將該耳機拿走，以此方式竊取藍芽耳機1只，得手後便匆匆離開現場，但監視器全都露，竊嫌百口莫辯。

台中市府警察局第六分局西屯派出所接獲1名洪姓被害人報案，稱其擺放於西屯區福星路娃娃機內的商品，遭人使用強力磁鐵竊取商品得逞，洪姓被害人透過友人得知他承租的娃娃機檯內商品，遭1名身穿黑色短袖上衣的男子竊取，於是報警處理。

警方經調閱娃娃機檯店內監視器畫面發現，早上7時許，涉嫌男子使用自備的強力磁鐵，將娃娃機檯內的藍芽耳機吸附到洞口掉落後，再徒手將該耳機拿走，以此方式竊取藍芽耳機1只，得手後便匆匆離開現場。

警方擴大調閱路口監視器，比對畫面後，發現有與涉嫌人衣著相同之人，而且涉嫌男子有使用交通工具，經過警方聯繫車主，將涉嫌人31歲楊姓男子通知到案，他才坦承犯案並交付所竊取來的藍芽耳機1只。

經警方詢問後，移送台中地方檢察署偵辦，並於10月中旬起訴，警方呼籲，法網恢恢、疏而不漏，民眾切勿因一時貪念以身試法。

(中時 )