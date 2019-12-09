美麗島40周年 賴清德：大家更加要團結守護民主 13:072019/12/09 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020大選倒數一個多月，民進黨9日在圓山大飯店舉辦美麗島40週年紀念活動。民進黨副總統候選人賴清德出席致詞。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨副總統候選人賴清德。(鄧博仁攝) 2020大選倒數一個多月，民進黨9日在圓山大飯店舉辦美麗島40週年紀念活動。民進黨副總統候選人賴清德出席致詞並表示，美麗島事件40年後應有兩個認知，一個是充分感恩那當時的受刑人、勇敢的年輕辯護律師，以及廣大相挺的台灣民眾，另外則是要更加珍惜好不容易打拚來的民主，特別是中國步步進逼打壓，香港事件越來越嚴重的此刻，大家更加要團結在一起，守護民主。 (中時 ) #民主 #美麗島 #守護 #民進黨 #事件 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 胡幼偉：民進黨恐怖形象比共產黨有過之無不及 10:482019/12/05 政治 國民黨：民進黨不抹黑、不抹紅就不會選舉？ 15:032019/12/05 政治 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 今年最大黨？ 胡幼偉：害怕民進黨 23:202019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 促轉會：美麗島創刊前 已遭政府監控 15:502019/12/06 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 這個黨初一十五不一樣 04:102019/12/09 時論廣場 政治熱門新聞 揭穿黑韓第三顆核彈 韓國瑜陣營公布韓床上擁裸女合成照 - 政治 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 第一軍師出馬 港媒驚：民進黨選情不妙了 - 政治 台北市最新民調出爐 蔣萬安不妙了？ - 政治 蘇嘉全辦公室 認了替卡神喬賽事補助但否認與網軍IP有關 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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