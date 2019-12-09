民進黨副總統候選人賴清德。(鄧博仁攝)

2020大選倒數一個多月，民進黨9日在圓山大飯店舉辦美麗島40週年紀念活動。民進黨副總統候選人賴清德出席致詞並表示，美麗島事件40年後應有兩個認知，一個是充分感恩那當時的受刑人、勇敢的年輕辯護律師，以及廣大相挺的台灣民眾，另外則是要更加珍惜好不容易打拚來的民主，特別是中國步步進逼打壓，香港事件越來越嚴重的此刻，大家更加要團結在一起，守護民主。

(中時 )