河北大霧預警 北京以南高速全關閉 12:492019/12/09 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 河北大霧預警 北京以南高速全關閉。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 河北省氣象臺今天發布大霧橙色預警，河北省內京南、京東地區各高速沿線站口關閉並在週邊採取分流管控措施。 河北省氣象台9日6時許發佈大霧橙色預警信號，9日白天到夜間，河北保定、廊坊及以南的平原大部分地區和唐山西部仍將有霧，其中石家莊、衡水、邢臺和邯鄲大部的能見度不足200米。 河北省公安廳高速交警總隊9日8時40分許發佈稱，河北省內京南、京東地區和天津等地大霧，局地能見度不足50米。河北省內京南、京東地區各高速沿線站口關閉並在週邊採取分流管控措施。 (旺報 ) #河北省 #高速 #地區 #預警 #能見度 也許您會感興趣 推薦閱讀 延崇高速松山隧道貫通 年底通車 04:092019/12/05 話題觀察 華為新機在台上市 無預警喊卡 04:102019/12/05 財經焦點 不爽被封殺！華為怒控美傳播通信委員會 11:312019/12/05 財經 華為宣佈：控告美國聯邦通信委員會 12:252019/12/05 兩岸 海巡署超高速「35噸級」巡防艇下水 小英親主持 10:342019/12/06 社會 合歡山降瑞雪 台14甲線入夜預警性封閉 16:512019/12/06 生活 《營建股》日勝生深耕循環經濟，參與日鼎水務現增5.8億元 17:392019/12/06 財經 台中警押人犯南下警車自撞翻落高速公路邊坡 15:252019/12/07 社會 日本研究：拉麵店熱賣地區 這病的致死率愈高 13:352019/12/08 生活 提升台灣工藝能見度文資局赴清邁交流 18:082019/12/08 生活 兩岸熱門新聞 傳大陸政府機關將全面替換外國製電腦軟硬體 - 兩岸 江西南昌發現罕見大型六朝墓群 - 兩岸 - 旺報 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 香港浸大學生會長：民進黨用港人鮮血換選票 - 兩岸 繁體識讀提案 陸教部：依法用簡體 - 兩岸新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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