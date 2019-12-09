河北省氣象臺今天發布大霧橙色預警，河北省內京南、京東地區各高速沿線站口關閉並在週邊採取分流管控措施。

河北省氣象台9日6時許發佈大霧橙色預警信號，9日白天到夜間，河北保定、廊坊及以南的平原大部分地區和唐山西部仍將有霧，其中石家莊、衡水、邢臺和邯鄲大部的能見度不足200米。

河北省公安廳高速交警總隊9日8時40分許發佈稱，河北省內京南、京東地區和天津等地大霧，局地能見度不足50米。河北省內京南、京東地區各高速沿線站口關閉並在週邊採取分流管控措施。

(旺報 )