外交部「雙陳記」 鄭文燦：背離民主基本原則 12:582019/12/09 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對國民黨立委日前在外交部抗議，桃園市長鄭文燦9日受訪表示，選舉不能扭曲人性，不能夠秀下限。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對國民黨立委日前在外交部抗議，桃園市長鄭文燦9日受訪表示，選舉不能扭曲人性，不能夠秀下限。前幾天的「雙陳記」（指立委陳玉珍、陳宜民），讓大家看到有的立委惡形惡狀，有的立委把醫院當作秀的舞台，這都背離民主的基本原則。 國民黨立委陳宜民涉推擠女警，陳玉珍則是結果遭緊閉的大門夾傷手指，被送到台大醫院急診室就醫，雙雙引發討論。鄭文燦說，選舉是辦喜事，希望大家把心中的明燈點亮，而不是秀下限的選舉。 (中時 ) #立委 #鄭文燦 #選舉 #國民黨 #陳玉珍 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨：民進黨不抹黑、不抹紅就不會選舉？ 15:032019/12/05 政治 國民黨召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會 16:352019/12/06 政治 明年大選日子有巧思 吳敦義：總統、立委、政黨票都要拿第一 13:582019/12/06 政治 躺急診心電圖歸零被狂酸 陳玉珍揭外交部陰險陷阱 21:552019/12/07 生活 韓批外交部粗暴 吳釗燮要負全責 04:092019/12/08 政治要聞 鄭文燦輔選 趙正宇競總成立 鄉親最大咖 04:102019/12/08 地方新聞 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 賴清德嗆陳玉珍浪費醫療資源 藍營轟冷血沒人性 14:282019/12/08 政治 朱立倫、侯友宜表態支持韓國瑜 呼籲支持者投票催票監票 16:532019/12/08 政治 陳玉珍挨轟浪費醫療資源 網紅律師幫說話：生命線受創了 11:202019/12/09 社會 政治熱門新聞 揭穿黑韓第三顆核彈 韓國瑜陣營公布韓床上擁裸女合成照 - 政治 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 第一軍師出馬 港媒驚：民進黨選情不妙了 - 政治 台北市最新民調出爐 蔣萬安不妙了？ - 政治 蘇嘉全辦公室 認了替卡神喬賽事補助但否認與網軍IP有關 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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