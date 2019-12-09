針對國民黨立委日前在外交部抗議，桃園市長鄭文燦9日受訪表示，選舉不能扭曲人性，不能夠秀下限。前幾天的「雙陳記」（指立委陳玉珍、陳宜民），讓大家看到有的立委惡形惡狀，有的立委把醫院當作秀的舞台，這都背離民主的基本原則。

國民黨立委陳宜民涉推擠女警，陳玉珍則是結果遭緊閉的大門夾傷手指，被送到台大醫院急診室就醫，雙雙引發討論。鄭文燦說，選舉是辦喜事，希望大家把心中的明燈點亮，而不是秀下限的選舉。

(中時 )