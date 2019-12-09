連鎖醫療用品通路龍頭杏一(4175)門市擴張策略奏效及深入鄰里的服務，帶動11月營收為4.2億元，較去年同期成長9.25%，前11月營收47.49億元，較去年同期成長13.85%。
杏一營收不斷成長歸功於門市擴張策略的奏效，也有賴諸多深入鄰里的服務推行。杏一12月份新增與新竹縣、高雄市政府進行簽約，也持續拓展與其他縣市的合作；而「百里關懷 杏福環台」的活動也累計來到218場，透過鄰里服務不只加深杏一與各地區居民的連結，更提升消費者對杏一品牌的認同；而今年度持續完善的電商服務內容，強化會員品牌黏著度，也帶動整體營收表現的成長。
展望2020年，杏一將邁入第30年，結合新零售服務與大數據技術，讓杏一能夠更精準鎖定消費者的需求，不論是自有品牌商品的研發或販售商品的選擇上，皆能更貼合消費者需求，帶動營收成長。而預計於明年第一季完工的自動化物流中心，也將在未來有效提升物流效率，滿足逐年增長的新零售與居家照護消費需求。
(時報資訊)
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