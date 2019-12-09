《國際經濟》美墨加協議，傳華府、眾院接近達成共識 12:332019/12/09 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》周日晚間報導，消息人士透露，美國眾議院民主黨陣營和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在通過修訂後「美墨加協議」（USMCA）議題上，已接近達成共識。 美國眾議院由民主黨取得主導優勢。一名川普政府官員表示：「我們非常、非常、非常接近完成協商」，他並透露可能在聖誕節以前達成協議。 民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）11月中旬曾表示，眾院和川普政府可望在今年結束前，就「美墨加協議」的最終版本達成協議，並表示這是她的目標。 (時報資訊) #川普 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美眾院通過彈劾報告 川普怒嗆瘋了 04:102019/12/05 國際大事 不滿遭取笑 川普批杜魯道是雙面人 07:232019/12/05 國際 竟這樣對川普！安妮公主網熱搜 08:072019/12/05 國際 13歲高富帥兒遭恥笑 美第一夫人發飆開嗆 13:092019/12/05 國際 川普嗆眾院民主黨人：要彈劾我就快動手 07:162019/12/06 國際 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 08:022019/12/06 國際 別惹老娘！被逼問是否討厭川普 裴洛西怒嗆一句 12:562019/12/06 國際 川普譏金正恩火箭人 朝鮮轟老番癲 04:102019/12/07 兩岸要聞 川普堅持當向各國收關稅 因這兩個原因 07:052019/12/08 國際 經濟好穩贏？2變數恐讓川普翻船 00:042019/12/09 國際 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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