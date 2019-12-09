《華爾街日報》周日晚間報導，消息人士透露，美國眾議院民主黨陣營和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在通過修訂後「美墨加協議」（USMCA）議題上，已接近達成共識。

美國眾議院由民主黨取得主導優勢。一名川普政府官員表示：「我們非常、非常、非常接近完成協商」，他並透露可能在聖誕節以前達成協議。

民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）11月中旬曾表示，眾院和川普政府可望在今年結束前，就「美墨加協議」的最終版本達成協議，並表示這是她的目標。

(時報資訊)