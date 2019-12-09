上週外資在集中市場買超154.29億元，其中又以買超旺宏(2337)4.67萬張最多，賣超第一名則是友達(2409)，賣超8.11萬張最多，不過由於友達股價甚低，今天盤中強攻漲停。

根據台灣證券交易所統計，12月2日到12月6日外資在集中市場總買進金額為1692.06億元，總賣出金額為1537.77億元，買超為154.29億元，其中上週外資買超最多前三名上市公司分別為旺宏、華邦電(2344)及永豐金(2890)；上週外資賣超最多前三名上市公司為友達、聯電(2303)及群創(3481)，兩家面板大廠均成為外資賣超重點。

累計自108年年初至12月6日止，外資總買進金額為7兆5756.49億元，總賣出金額為7兆3694.54億元，累計買超為2061.95億元，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為新台幣14兆9436.44億元，占全體上市股票市值的42.63%，較11月29日新台幣14兆6846.86億元增加2589.58億元。

(時報資訊)