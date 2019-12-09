《店頭市場》知識科技12月12日上興櫃 12:332019/12/09 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，12月9日到12月13日將有知識科技(7551)上興櫃掛牌。 由永豐金證券及國泰證券推薦的知識科技將於12月12日上興櫃掛牌。 (時報資訊) #12 #科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 漢神巨蛋週年慶 百萬汽車大獎5日舉行頒獎儀式 18:442019/12/05 生活 燦坤「暖心年終慶」 搶年末商機 18:232019/12/05 財經 未來科技展登場 預估吸引10萬人參觀 19:322019/12/05 財經 迎聖誕．瘋跨年 宜蘭綠舞飯店品經典耶誕美饌 22:262019/12/05 旅遊 搶圍爐聚餐商機 TGI FRIDAYS也有外帶年菜組合 21:512019/12/05 財經 12／9～12／15十二星座運勢解析 雙子失意處女灰心 08:102019/12/08 運勢 台股12月易漲難跌 下周持續驚驚漲 17:212019/12/06 財經 《食品股》統一尋找新創意，第二屆烘焙盃12強競爭激烈 17:222019/12/06 財經 亞獅康-KY股票12/9起預收款券且每60分鐘撮合 17:542019/12/06 財經 全國生活科技創意競賽 300位高手鬥技 14:202019/12/07 生活 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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