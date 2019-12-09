記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求看好明年及後年5G帶來的效益，預期全球5G相關商機，將在2020及2021年達到高峰，透露公司目前已接獲多家包括中國大陸廠商及日、韓廠的5G基地台訂單。

旺宏今（9）日舉行公司創立30周年廠慶，董事長吳敏求帶領外界及媒體參訪並回顧30年來點滴，也透露5G接單樂觀，目前已接獲包括中國的華為和日、韓廠的5G基地台訂單；今年已有不少廠商陸續受惠5G市場發展，他並看好5G商機將在明年（2020年）及後年（2021年）將達到高峰。旺宏未來營運也可望受惠。

旺宏董事長吳敏求今早指出，目前5G基地台使用的NOR Flash，大多是1G至2G的產品規格，全球生產的廠商不多，目前除了旺宏之外，還有美系二家廠商，現在全球生產5G基地台的廠商，有八成以上都有向旺宏下訂單。另外，旺宏的產品品質穩定，很多5G基地台在戶外，對相關零組件的品質要求更高，只要客戶試單之後，下單量都會再增加。

旺宏今日舉行建廠30周年廠慶，董事長吳敏求帶領媒體參訪公司，回顧自1989年建廠以來的歷史點滴，他提到，早在20幾年前，旺宏公司人數僅有100多人時，當時就已聘請一批專精統計學的專家，收集產業的各種大數據，除了有效提升產品品質，更能接近市場需求。

(時報資訊)