國民黨總統候選人韓國瑜請假三個月市長職務，投入總統選戰，屢遭綠營質疑。韓選辦今天依據11月的府會公開行程、媒體報導資料反擊，指蔡英文總統、行政院長蘇貞昌各有40％、42％行程在拜廟輔選、行政院副院長陳其邁有36％行程在高雄，才是濫用行政資源打選戰，而韓請假才是正大光明的行為，不濫用行政資源，負起政治責任。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新今召開記者會，出示蔡總統、蘇揆及陳其邁跑宮廟，自己或立委候選人同台喊凍蒜的圖片及影片，部分圖片甚至是總統官網上公布的「官方行程」。

鄭照新說，根據11月份的府會公開行程，蔡英文有81場公開行程，都用官方網站發布行程，其中32場在拜廟，比率高達40％；蘇貞昌24場公開行程10場在拜廟，比率高達42％；陳其邁25場公開行程9場在高雄，比率達36％，「全台最大的競選總部，就是在總統府和行政院」，行政院副院長變成高雄市的行政院副院長。

鄭照新諷刺，難怪有人說「蔡總統，我們是投票選妳做總統，不是做爐主」，蔡總統的行程已經不是外交、國防、兩岸的部分﹔蘇貞昌過去一直自豪請假0小寺，但此事反而證明自己公私不分，上班時間輔選缺乏分際，反而是濫用國家資源，破壞行政中立。

他說，2011年民進黨立委陳亭妃以同樣理由，要求當時的行政院長吳敦義要輔選就須請假，吳連半天的黨務行程都請假，蘇貞昌陳其邁跑宮廟不用請假？民進黨的雙重標準顯露無遺，當年如何要求藍營，自己卻不必遵守相同標準。

王淺秋則說，韓國瑜請假被罵得很慘，但蔡總統等人上班時間跑公開行程，每次要出動300人次，有時還搭專機飛來飛去，投入大量行政資源，都是納稅人的錢，難道沒行政中立問題？前總統馬英九過去跑選舉行程，最後階段都請假，就算坐專機，油錢也自己付，蔡總統呢？

她強調，跑宮廟沒有問題，但如果動用總統府資源，讓公開活動淪為造勢，出現大量競選文宣，穿上競選制服，為民進黨立委候選人站台，甚至高喊凍蒜或連任，恐怕就非常不適當。

鄭照新還說，據總統府網站公布11月，有26次接見外賓由副總統接見；但高雄市由副市長出來接見，市長就是落跑、不認真；總統出去跑選舉、到宮廟拜拜，由副總統在總統府接見外賓，就是認真、用心國政嗎？

此外，王淺秋本月6日請辭高雄市新聞局長，連高雄市議會國民黨團也錯愕，認為不被尊重，王淺秋上午表達歉意，並表示當時是希望低調一點，隔日也馬上跟議員致意並致歉，這是無心之過，沒有想要先斬後奏，也沒事先想過領年終之事。

(中時 )