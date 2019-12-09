嘉義市長黃敏惠（右二）將防走失APP載具放入嘉義城隍廟香火包作為「守護嘉憶人」卡。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右二）將防走失APP載具放入中華聖母基金會福袋作為「守護嘉憶人」卡。（廖素慧攝）

嘉義市政府推出各宗教信仰的「守護嘉憶人」防走失福袋卡。（廖素慧攝）

嘉義市政府衛生局結合嘉義城隍廟、九華山地藏庵、佛光山圓福寺、嘉義基督教醫院及天主教中華聖母社會福利基金、國際獅子會300-D1區，推出眾神庇佑的「守護嘉憶人」福袋，裡面有APP行動載具，「嗶、嗶」就不怕家裡的長輩走失了。

市長黃敏惠說，面對失智海嘯般的浪潮，防長輩走失已成為全民運動，市府建置「守護嘉憶人」防走失網絡服務系統，有5項特色，第一運用物聯網技術，結合社群網站、社區力量，建置走失協尋，第二用定點式藍芽訊號接收機台及行動應用程式，不用每月繳納網路月租費。

第三全民都是協尋者，家人能透過APP顯示親人的定位訊息，一旦走失，能透過APP發送公告請其他用戶協助，每台手機都是最佳協助者；第四載具有一卡通可儲值，長輩若走失，可用儲值金買東西，避免挨餓；第五載具小僅3.5Ｘ3.5Ｘ0.5公分，小巧攜帶方便。

衛生局長張耀懋說，這張小卡片，有嘉義城隍廟、九華山地藏庵、佛光山圓福寺、嘉義基督教醫院及天主教中華聖母社會福利基金等單位，設計各宗教信仰的圖騰，如香火袋、十字架，國際獅子會300-D1區贊助福袋，讓長輩選擇佩載，受眾神保佑平安。

衛生局醫政科長王鳳玉說，目前全市約有3300位失智症者，「守護嘉憶人」約有4500片供有需要者使用，可逕洽嘉基失智共照中心（05）2761625、聖馬失智共照中心（05）2710059申請。

(中時 )