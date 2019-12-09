這場街舞大賽從設計到呈現都是以都會級的水準規畫，年輕人很有感。（周麗蘭攝）

這場街舞大賽架起超大型鑽石競技場型舞台，邀請國內元老級的街舞老師擔任評審。（周麗蘭攝）

主辦人張嘉郡（中）頒獎給獲勝隊伍。（周麗蘭攝）

張嘉郡致詞表示，街舞大賽活動讓年輕人的活力有舞台展現，未來會持續舉辦各種陽光健康的活動。（周麗蘭攝）

雲林縣海線立委參選人張嘉郡8日舉辦街舞大賽，邀請舞團知名老師擔任評審，地下饒舌樂團、電音樂團助勢，這是雲林縣第一次舉辦的大型街舞活動。張嘉郡表示，比照都會台北規格規劃活動，透過街舞大賽讓各界看到年輕人的活力和心聲，證明雲林也做得到。

雲林縣鮮少舉辦街舞活動，雲林縣青埔教育基金會主辦的「Chill Fight Yunlin Freestyle Battle! 雲林揪鬪，熱舞爭霸」街舞大賽，8日在雲林虎尾圓環公有停車場熱鬧舉行，雲林科技大學、虎尾科技大學共同協辦。

這場街舞大賽架起超大型鑽石競技場型舞台，邀請國內元老級的街舞老師擔任評審，並邀知名地下饒舌樂團、電音樂團，吸引許多年輕人圍觀搖擺，大小朋友們鼓掌叫好，驚呼聲連連。

虎尾鄉親表示，從未在雲林看過這種街舞比賽，感覺很新鮮。年輕人則希望以後多辦，街舞是健康又能健身的活動。

張嘉郡表示，雲林縣有三所大學，基金會透過街訪收集年輕人心聲，這場街舞大賽從設計到呈現都是以都會級的水準規畫，告訴雲林年輕人「我們做得到」。

青埔教育基金會今年以來已舉辦過世界棒球賽戶外大型轉播、親子野餐、科丁程式教育、街舞大賽。

張嘉郡說，街舞大賽活動讓年輕人的活力有舞台展現，未來會持續舉辦各種陽光健康的活動，改變大家對雲林的刻板印象，每一次活動就是一次對話，用這種方式與鄉親對話與互動是更積極正向的，讓雲林的年輕人落地生根。

(中時 )