民進黨主席卓榮泰（前排中）與總統府秘書長陳菊（前排左4）9日出席美麗島事件40週年紀念活動。(鄧博仁攝)

民進黨9日舉辦美麗島事件40週年紀念活動，總統府秘書長陳菊以政治受難者身分出席，她表示，很多應該出席的人今天都沒有到場，如果當年大家都能一起團結，現在有什麼不能共同討論？她強調，台灣未來的挑戰仍很多，希望大家一起努力。民進黨前主席許信良則說，台灣民主正遭受考驗，需要台灣人民的智慧。

民進黨主席卓榮泰亦向當年受難者、家屬、辯護律師表達敬意說，謝謝他們的勇氣和堅持，為台灣留下了一個寶貴的精神遺產，證明台灣人不但是一朵壓不扁的玫瑰，也是一個無法被戒嚴專制體制的壓迫所屈服的新興民族。

(中時 )