人的體重中有60%是水分，若不時常喝水恐導致身體缺水、血液黏稠，對血液循環造成很大的影響。要想有效改善血液黏稠，就要在這三個時間：睡醒後、午睡後、睡覺前多喝水，改善體內代謝功能，維持血管健康，同時避免泌尿道疾病和中風、心臟病等心血管疾病。

1.起床一杯水，幫助排出身體毒素

搜狐《漫說健康》報導指出，人在經過8個小時的睡眠後，體內處於非常缺水的狀態，因此早上起床喝杯溫開水，不僅補充水分，還可以幫助排便、排毒，避免便秘。稀釋體內的血液，改善身體的水循環。

2.午睡後喝一杯水

在休息之後喝一杯水，可以幫助人體提神醒腦、恢復體力，更快進入工作、學習狀態。

3.睡覺前喝一杯水

睡前喝水也很重要，因為夜晚是一些心血管疾病的高發期，加上睡覺時長時間不喝水，身體缺水之下就更危險。

因此，養成睡前喝水的習慣，可維持體內水分的充足，改善血液粘稠的作用也非常明顯，降低心臟病、中風的發生。但切記不能喝過量，否則會影響睡眠、隔天還會水腫。

(中時電子報)