據2019 APEC企業領袖調查報告發現，亞太企業領袖在2019年進行跨境商業活動時，遇到的障礙比預期更多，且預期在2020年也會遭遇類似阻礙。亞太企業領袖認為2020年的挑戰將更嚴峻，分別有25％、26％受訪者認為，僱用外國勞工、進行跨境服務的挑戰將增加；24％則認為，數據的跨境流動(moving data)將在2020年面臨更大的挑戰。

當被問及哪項政策改變對企業發展能力影響最大時，亞太企業領袖向各地的政策決策者發出明確訊息有44％的受訪者表示「降低關稅、或更直接地解決美中貿易緊張局勢」的幫助最大。儘管擔心關稅和美中貿易緊張局勢，企業領袖仍然對自己企業前景持樂觀態度，有34％受訪者對未來一年營收成長非常有信心，與2018年的35％幾乎持平。

亞太企業領袖眼中的熱門投資經濟體，由越南(44％)再度蟬聯冠軍，接著依序為澳洲(39％)、新加坡(38％)、泰國(36％)、印尼(36％)、大陸(36％)、日本(34％)、美國(33％)、香港(31％)、加拿大(29％)。值得注意的是，這是自2015年調查以來，大陸和美國首次未進入前三名。資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，在這份報告中，可看到企業開始重新考慮新的跨國布局策略，並更加關注新貿易規則帶來的新風險，不確定的貿易環境削弱了美國和大陸的相對吸引力；相對地，越南和澳洲等國則從中獲益。

在今年的調查中，有36％的企業表示因導入自動化，而創造更多就業機會；相對地，僅有24％企業因自動化而裁減員工人數，兩者之間差距正在縮小，並有越來越多的企業表示，因為導入自動化讓他們重新定義各項工作的角色和職責。儘管自動化讓企業創造更多工作機會，但仍有23％受訪者表示很難找到所需的人才。隨著勞動力流動在某些市場的阻礙越來越多，企業領袖正增加投資，以提升員工技能，有86％的企業領袖表示，他們將在2020年投入更多預算在人才數位技能提升。

周建宏表示，在數位浪潮下，許多工作職位正在消失，我們面臨的最大挑戰之一是要提升員工技能，以確保多數人在這波浪潮中不會被淘汰。亞太企業、政策制定者、非政府組織和教育工作者必須共同努力，攜手在各產業、公私部門以及整個亞太地區中，大規模地重新塑造人才。

(時報資訊)