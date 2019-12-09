台中市議會發生玻璃龜裂 幸當時窗下無人 13:072019/12/09 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市議會8樓議事堂南側玻璃，中午南側一塊玻璃突然發生龜裂，玻璃散落如同環保連環炮的聲音，傾瀉而下。（陳世宗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市議會玻璃帷幕下的地板上，散落滿地的玻璃碎片。（陳世宗攝） 台中市議會目前正進行市政總質詢，今天中午12時至12時30分休息時間，8樓議事堂南側玻璃，12時20分左右，南側一塊玻璃突然發生龜裂，玻璃龜裂散落如同環保連環炮的聲音，玻璃碎片傾瀉而下，所幸當時窗下無人，無人受到池魚之殃，在旁邊吃便當的新聞局人員，卻飽受驚嚇。 台中市議會議事堂人員說，議事堂兩側的玻離疑因受到天候熱漲冷縮影響，方造成玻璃發生龜裂，日前清潔人員發現時，先以透明膠布予以補強，沒想到今天會發生龜裂；將請相關人員進行維修，以免再發生龜裂掉落的意外。 (中時 ) #市議會 #玻璃 #龜裂 #傾瀉 #掉落 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 一天3時段喝水 最能改善血液黏稠 - 生活 他驚見「國軍大咖」買水煎包 網笑100分… - 生活 手術麻醉很危險？這幾件事是關鍵 - 生活 最驅寒飲品！每天喝一杯超級暖胃 - 生活 綠葡萄輸了！ 網激推好市多「這」更好吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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