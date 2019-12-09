市議會玻璃帷幕下的地板上，散落滿地的玻璃碎片。（陳世宗攝）

台中市議會目前正進行市政總質詢，今天中午12時至12時30分休息時間，8樓議事堂南側玻璃，12時20分左右，南側一塊玻璃突然發生龜裂，玻璃龜裂散落如同環保連環炮的聲音，玻璃碎片傾瀉而下，所幸當時窗下無人，無人受到池魚之殃，在旁邊吃便當的新聞局人員，卻飽受驚嚇。

台中市議會議事堂人員說，議事堂兩側的玻離疑因受到天候熱漲冷縮影響，方造成玻璃發生龜裂，日前清潔人員發現時，先以透明膠布予以補強，沒想到今天會發生龜裂；將請相關人員進行維修，以免再發生龜裂掉落的意外。

(中時 )