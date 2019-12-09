CBA北京首鋼8日再戰深圳馬可波羅，靠著林書豪最後關頭的3顆罰球，北京以102-100偷走勝利。然而有人對林書豪的「絕殺」有些疑慮，一般來說球員很難剛好在零秒的同時犯規，而且也沒有必要，林書豪被犯規的時候，比賽似乎還剩0.4秒。

陸媒《新浪網》引述技術代表曾洪濤的說法：「裁判吹犯規之後應該去記錄台報告，然後看重播計算剩餘時間。這時候比賽時間應當還剩0.4秒！」林書豪當時剛過中場就被深圳洋將馬丁犯規，裁判讓林書豪罰球，但沒有把0.4秒還給深圳，豪哥3罰俱中「壓哨」解決對手。

NBA也發生過類似情況，今年3月灰狼大戰勇士，灰狼最後一擊時被勇士犯規，不過裁判有還給勇士0.5秒的剩餘時間。灰狼2罰中1，但搶到進攻籃板所以還是贏了。勇士球員非常不滿，事後向裁判抗議卻被罰錢。這次深圳則是搶籃板的機會都沒有，也有人認為時間少於0.5秒其實沒差別。

深圳球迷有些不服，畢竟只輸兩分，0.4秒也是一次機會。北京球迷則表示，林書豪是因為時間到了才3罰全進，如果還剩0.4秒，他可以故意罰丟最後一球，這樣馬上就能拖完0.4秒，結果還是北京會贏，跟灰狼的情況一樣。

(中時電子報)