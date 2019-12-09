三顧 (3224) 繼日前宣布與日本CellSeed合資成立「日生細胞」，全面搶攻細胞治療商機後，近日再以「高效能聚集型纖維母細胞之創新」，榮獲第十六屆國家新創獎之「生技製藥與精準醫療類組」獎項肯定。

高效能聚集型纖維母細胞是三顧自行開發之新技術，該技術所製作出的纖維母細胞較傳統製程之細胞貼附性佳、聚集性好、生長速度快、細胞活性高；高效能纖維母細胞分泌較多與皮膚修復相關的生長因子 (膠原蛋白、bFGF及VEGF)，進而幫助損傷部位的細胞再生與補強，促進修復機能回復，具臨床應用潛力。

三顧成立於1998年，30年來專注於電子零組件代理業務；於2017年4月與日本 CellSeed 公司簽約引進細胞層片技術，正式跨足再生醫療領域。2019年，三顧提交之人類自體口腔黏膜上皮細胞層片第三期臨床試驗一案獲衛福部同意試驗進行；同時也與國內各大醫學中心合作自體纖維母細胞與自體軟骨細胞之細胞治療計畫，正待衛福部核定。

三顧6日已與宣布與日本CellSeed公司在台合作成立日生細胞生技公司，開拓神經層片領域進展，深耕細胞治療。

(工商 )