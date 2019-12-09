雲象科技創辦人兼執行長葉肇元於「當新創遇見創投」講座表示，公司創立的第一筆資金來自家人支持，藉由市場需求了解，快速將概念轉化為產品。而資金募集對於新創業者固然重要，但找到適合公司長期發展的策略投資者更為重要。

雲象科技由數位病理系統起家，是全球數位病理人工智慧新銳。葉肇元指出，雲象科技更聚焦尋求適合公司長期發展的策略投資者，由於開發人工智慧需要足夠且具品質的醫療數據資料，須與醫療院所合作取得，雲象科技選擇國泰集團的國泰醫院合作，國泰創投進而也成為其重要投資者，彼此互惠雙贏。

資誠（PwC）聯合會計師事務所生技醫療產業服務團隊日前與國家生技醫療產業策進會共同舉辦「當新創遇見創投」講座。

資誠聯合會計師事務所副所長暨生醫產業負責人曾惠瑾在台灣醫療科技展致詞時指出，台灣許多新創公司面臨募集資金挑戰，期盼透過本次講座，邀請新創與天使創投投資人對談，探討募資及投資的重要心法，從成功團隊學習寶貴經驗。

鈦隼生物科技結合人工智慧與機器人，提供腦科手術更精準與快速的定位，將傳統手術傷口與誤差縮小至2mm以下，並完成全球首例腦部導航機器人手術，預計明年取得歐盟CE認證。鈦隼生物科技創辦人暨執行長陳階曉分享多次獲得創投成功募資經驗，他表示，了解投資者的投資風險，將其可容許的風險降到最低，是新創募資最需思考關鍵。

以鈦隼為例，投資者聽到要作自動導航手術機器人必定會覺得風險非常高，因此將第一筆資金用於專利、市場及技術可行性分析評估報告，降低投資者預期風險。陳階曉建議，新創團隊可依公司發展階段，進行優先排序，將資金投入最重要項目發揮最大化效益，藉由階段性里程碑與成果，增加成功機會。

閻紫宸為長庚主治醫師，並擔任許多新創團隊導師，給予市場、技術、策略建議，同時身兼關鍵天使投資人，目前已投資6家生醫公司。閻紫宸表示，天使創投評估新創團隊首重團隊領袖的思維、經驗和能力。其次是選題，技術必須要足夠創新，並具備市場未來發展性。再者為團隊組合是否能產生強大執行力和競爭能量。

閻紫宸觀察，在輔導眾多團隊的過程中，除了團隊初始拿出的創業基金，在團隊踏出第一步前，能給予資金協助並陪著團隊成長的「關鍵天使投資人」，將是往後新創能順利成長茁壯的重要貴人，並能大大提升新創成功的機會。閻紫宸鼓勵各界投資人擔任生醫產業的關鍵天使，共同協助台灣生醫產業加速創新與成長。

橡子園創投台灣區合夥人瞿志豪表示，新創勢必面臨市場、法規、技術、營運等眾多風險，運用里程碑目標設定以及臨床數據或科學證據，以系統性地方式降低過程中的風險，吸引投資者參與的意願。而「未看進，先看出」是投資者的投資心法，投資前必定會思考獲利出場機制，新創團隊宜先清楚規劃，提高投資者投資機會。

瞿志豪建議，新創團隊在海外募資上，需先了解目標市場之醫療流程、醫師處置習慣或醫療方式，思考當地現有醫療體制下的產品價值主張與定位，較容易獲得國際投資者青睞。

(工商 )