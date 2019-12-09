在美國佛州海軍基地開槍釀3死的沙烏地阿拉伯槍手犯案前不久，曾在推特上抨擊美國支持以色列並指控美國有「反穆斯林」行為。聯邦調查局初步朝「恐怖主義」方向調查。

路透社報導，美國聯邦調查局（FBI）今天表示，調查人員也認為，6日犯下佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）海軍基地槍擊案、隨後被警方擊斃的21歲沙烏地阿拉伯空軍少尉阿爾沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）是獨自犯案。

FBI佛州傑克森維爾（Jacksonville）分局特別探員、本案主要調查員羅哈斯（Rachel Rojas）表示，FBI像往常調查多數大規模槍擊案一樣，將此案假定為恐怖主義行為，羅哈斯強調，這主要是為了讓調查人員能使用恐怖主義案件中所提供的特殊工具。

美國總統川普昨天表示，沙國國王沙爾曼（King Salman）和王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）對這件事感到「極度震驚」，並承諾協助遇害者家屬。

阿爾沙姆拉尼是彭薩科拉基地約200名外籍軍人的其中一人，同時也參與全美數千名軍人的軍事訓練。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）曾說這項軍訓計畫「對美國國家安全非常重要」。

艾斯培告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday），他已要求高階國防官員採取一切必要預防措施，以確保軍事設施的安全，並要求五角大廈檢討美國對這些赴美受訓外籍軍人的審查程序。

艾斯培表示，這些人員早已經過美國國務院、國防部和國土安全部的審核。

(中央社)