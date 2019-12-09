賴清德對吳敦義文過飾非不滿。(吳家豪攝)

國民黨立委陳宜民、陳玉珍等上週五因前往外交部抗議，卻與女警發生糾紛，被警方函送法辦。民進黨副總統候選人賴清德上午表示，國民黨主席吳敦義認為這是「小意外」，顯然是替立委文過飾非，這樣的政黨及作為，會被看破手腳 。行政院副院長陳其邁出席公開場合受訪也說，陳宜民是錯誤示範。

賴清德上午前往中選會進行號次抽籤，被問到陳宜民沒誠意道歉的問題，他表示，對陳宜民的期待有說過，至於是否能誠懇道歉要看本人的態度，他沒有另外評論。

至於吳敦義認為，陳宜民拍掉女警帽子是小意外，賴清德則說，國民黨是在不幸的事件上企圖獲取政黨利益，即便自己的政黨委員荒腔走板亂象叢生仍然不以為意，替立委文過飾非，這樣的政黨及作為，是不會得到國人支持，會讓國人看破手腳。

陳其邁上午「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，同樣被問到此一問題，外界質疑陳宜民未向女警道歉。陳其邁表示，陳宜民是在模糊焦點，第一，他動手打女生，這點相信作為男性，大家都很難接受這種事情，陳宜民把女警推了一把，讓她差點跌倒，其實是很粗暴的一種行為，男士還是要有紳士的風度。

陳其邁並說，陳宜民說謊，他明明推了女生，而且又撥了她的帽子，說謊又不認錯，作為一個國會議員，假如有錯誤，其實應該是要勇敢面對承擔，不應該先粗暴的行為對待女性，又試圖要掩飾，大可不必，這是一個錯誤示範。

(中時 )