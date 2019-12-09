歐鴻鍊自曝與蘇啟誠有親戚關係 批謝長廷完全失職 13:082019/12/09 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前外長歐鴻鍊（左）自曝與蘇啟誠有親戚關係。右為國民黨副總統參選人張善政。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副總統參選人張善政。（黃世麒攝） 國民黨副總統參選人張善政9日針對蘇啟誠事件及蔡政府外交政策與作為發表事件，呼籲駐日代表謝長廷不要再閃躲，應交代楊蕙如在抹黑、帶風向時他扮演什麼角色。張善政也提醒謝，萬一檢調單位在查清楊蕙如金流時，發現他是背後主使，未來也無法脫身。 陪同出席記者會的前外交部長歐鴻鍊自曝說，其實蘇啟誠是堂姊的女婿，兩人有親戚關係，批評外交部讓一位責任心很強的外交官獨自面對龐大壓力，駐日代表謝長廷也在第一時間切割，對外卸責表示大阪辦事處不歸他管，是完全失職。 (中時 ) #謝長廷 #蘇啟誠 #駐日 #張善政 #代表 也許您會感興趣 推薦閱讀 張善政允諾 打造可一生打拚的地方 04:102019/12/05 地方新聞 卓榮泰：謝長廷叫楊蕙如罵我 打死我都不信 10:162019/12/05 政治 韓營：民進黨、謝長廷對楊蕙如無情無義 12:332019/12/05 政治 張善政基隆行喊卡 藍議員批林右昌政治操作 14:202019/12/05 政治 謝長廷賞閉門羹 藍議員：傲慢心虛、把我們當炸彈客 17:422019/12/05 政治 遭抹紅抹黑 林郁方：謝長廷系統選舉手段 12:222019/12/06 政治 張善政參觀荔枝雞園 驚豔另類林下經濟 13:502019/12/07 政治 張善政訪鹿港 了解宗教與水五金文化 15:072019/12/07 政治 羅智強發起「網路黃絲帶」活動 為蘇啟誠討公道 19:312019/12/07 政治 國家錢養子弟兵 李艷秋怒：不只謝長廷 22:502019/12/07 政治 政治熱門新聞 揭穿黑韓第三顆核彈 韓國瑜陣營公布韓床上擁裸女合成照 - 政治 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 第一軍師出馬 港媒驚：民進黨選情不妙了 - 政治 台北市最新民調出爐 蔣萬安不妙了？ - 政治 蘇嘉全辦公室 認了替卡神喬賽事補助但否認與網軍IP有關 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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