國民黨副總統參選人張善政。（黃世麒攝）

國民黨副總統參選人張善政9日針對蘇啟誠事件及蔡政府外交政策與作為發表事件，呼籲駐日代表謝長廷不要再閃躲，應交代楊蕙如在抹黑、帶風向時他扮演什麼角色。張善政也提醒謝，萬一檢調單位在查清楊蕙如金流時，發現他是背後主使，未來也無法脫身。

陪同出席記者會的前外交部長歐鴻鍊自曝說，其實蘇啟誠是堂姊的女婿，兩人有親戚關係，批評外交部讓一位責任心很強的外交官獨自面對龐大壓力，駐日代表謝長廷也在第一時間切割，對外卸責表示大阪辦事處不歸他管，是完全失職。

(中時 )