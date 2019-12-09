受惠一週強烈冷氣團影響，艾美特-KY(1626)電暖器在大陸市場熱銷，使去年暖冬造成的庫存快速消化，11月營收創下近兩個月營收新高6.43億元，較去年5.30億元，成長21.36%，累積本年度營業收入達95.95億元。

董事長史瑞斌表示，自接任董事長以來，致力改善公司獲利，從近幾個月毛利穩定成長獲得證明，從去年同期19%成長至22.5%，確實反應了公司自去年開始開源節流和減員增效的綜效，未來將持續在工廠效率、新品開發與創新、深圳九江兩廠的有效整合加上成本控制。

今年開始大陸市場遭受中美貿易戰影響，多數產業遭到波及，而艾美特外銷出口基礎穩健，不受貿易戰影響且逆向成長，歐美外銷毛利率也持續增加，從去年10%到今年近15%。此外今夏大陸內銷循環扇創造了新的電扇成長機會，再加上工廠管理效能上軌道，造就了前三季獲利成長。

史董進一步表示，未來管理重心將放在因應工廠與品牌的平衡發展，讓公司更貼近市場需求與消費者喜好，最後是拓展品類的廣度，從兩季產品延伸成為一個更全面的家電品牌是我們的近程目標。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，艾美特舊廠位於大陸廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，為艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米的面積，以市價每平方米人民幣35,000元粗估，建成後的收益將至少高達人民幣12.6億元，若以增資後新台幣13.6億元股本計算，未來每股EPS可望高達40元。

艾美特2019年第三季財報，合併營收18.69億元，毛利19.12%，營業利益-400萬元，本期淨利0.05億元，每股盈餘0.03元，財務狀況也獲得具體的改善，資產負債比率下降至66.08%，股東權益報酬率為15.58%。

(時報資訊)