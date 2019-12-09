台南市中西區台灣首廟天壇9日舉辦歲末送暖活動，共有671位貧弱者每人獲頒6000元，廟方第18年舉辦濟貧活動，內政部長徐國勇出席，讚揚宗教幫助貧弱符合長照制度照顧長輩精神。

天壇每年委外審核符合救助條件的中低收入戶，在歲末時提供數百萬元行善，連續近20年不間斷，內政部長徐國勇與台南市長黃偉哲9日參與頒獎活動，感謝廟方為社會作好事。

有兩名小孩的陳先生原是家中經濟支柱，卻因為心疾無法工作，日常生活反需要妻子照顧，妻子因為要照顧丈夫與小孩，也無法工作，家中一貧如洗，連就醫掛號費也負擔不起，遑論小孩的註冊費用與自己的手術費。這次獲天壇幫助，希望這筆「天公紅包」可讓全家狀況出現轉機。

徐國勇提到政府的投入600億經費支持長照2.0制度，提供長輩更好的照顧，降低年輕人的負擔，對台灣邁入高齡化社會很有幫助。

徐國勇指出，政府施行的長照制度所需經費並未舉債，可達收支平衡，重要的是照顧長輩的精神，符合與宗教行善的意義。

天壇廟埕8日擠滿671位中低收入戶，徐國勇與黃偉哲親自發送6000元紅包給中低收入戶，感謝廟方長年為社會作慈善公益的決定。

(中時 )