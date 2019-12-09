萬年清（6624）9日公告自結今年11月合併營收為4,956萬元、年增8.81％，累計今年前11月合併營收逾4.24億元、年增29.61％。為了保持工業廢水處理技術領先地位，萬年清11月參與由經濟部水利署率領WETEC參展團，藉此機會與當地知名環境公司進行技術交流及合作。

萬年清擁有流體化床Fenton專業技術，今年亦獲得被譽為台灣產業界的奧斯卡獎的台灣精品獎肯定。此外，萬年清9日出席經濟部推動綠色貿易專案辦公室與外貿協會舉辦「永續創新利─全球綠色產業趨勢論壇」，與台日專家對談，並分享企業如何善用綠色產業發展動能，拓展深耕海外市場，創造企業未來競爭力。

兩年一次的以色列特拉維夫水科技展（WATEC Israel 2019）是以色列水科技產業盛事，此次展覽總計60多間廠商設置攤位，共吸引了三十幾個國家，一千多名專業人士及買家到訪諮詢，包括以色列、美國、日本、中國大陸、瓜地馬拉、印度、菲律賓、越南、哥斯大黎加、義大利、肯亞、阿根廷及奈及利亞等，成功將台灣的水利技術與產品，推向國際舞台。

以色列國土有70％為沙漠地形，一年只有30天降雨，在水資源條件相當匱乏情況下，以色列克服艱困環境，反而在水資源管理及水處理回收技術上，成為技術輸出大國。

本次展會中，不乏當地知名水處理公司及集團設展，同時亦有國內未見過的水處理系統及節能設備亮相，萬年清藉由此展會與雙方進行廣泛及深度交流，討論合作的可行性。

萬年清表示，公司過去流體化床Fenton技術，多半使用在台灣、大陸及越南市場，此次於展期當中，不少來訪公司對萬年清的流體化床Fenton技術相當驚艷，認為該技術於水回收上具有相當高的優勢。

由於水回收系統設計上，往往會面臨水中有機物過高問題，而導致回收系統回收率或操作成本不如預期，此次透過以色列參展發現，流體化床Fenton技術，則可做為水回收系統的前處理單元，應用層面比想像中廣且深，可提高回收率及降低操作成本，預期此技術在水回收處理上，將大有發展。

目前已有當地知名集團擬與公司進行技術合作，進軍龐大水回收市場，預期可對未來營收，可帶來正面效益。

(工商 )