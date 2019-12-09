民進黨舉辦美麗島40週年紀念活動。(民進黨中央提供)

民進黨舉辦美麗島40週年紀念活動。(民進黨中央提供)

民進黨今天舉辦「美麗島四十週年紀念活動」，美麗島事件受刑人、總統府秘書長陳菊強調，美麗島事件只是一個開始，台灣未來的挑戰很多，「我們一起加油」。當年的「美麗島雜誌」社長許信良則表示心情沈重，因為眼下台灣民主面臨真正的考驗。在即將到來的選舉，如果選出不能自主的總統與政府，那麼四十年前美麗島事件就不是光榮的歷史，而是變成歷史的荒謬。

美麗島四十週年紀念活動今天在圓山飯店舉行，由民進黨主席卓榮泰邀請副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊、總統府資政姚嘉文、前主席許信良、美麗島事件受難者、辯護律師及相關人士出席，並播映彭明敏文教基金會製作之美麗島40週年精華影片，紀念這個台灣民主化歷史的重要事件。

民進黨也邀請美麗島雜誌創辦人、黨外時期就開始的民主運動重要領導者之一黃信介胞弟黃天福，一同紀念黃信介先生逝世二十週年。

紀念活動由美麗島事件發生年代，1979年出生的新聞部主任楊懿珊、以及1980年出生立委候選人吳怡農擔任主持人，向民主前輩致敬，也象徵民主傳承。民進黨青年也向民主前輩獻花，並致上黃信介主席照片，紀念民主前輩對台灣從威權邁向民主的貢獻，也是對於民主化過程中的行動反思與反省，希望呼籲社會大眾珍視現今民主自由得來不易。

賴清德細數美麗島事件的民主前輩，總統府資政姚嘉文、總統府秘書長陳菊、前副總統呂秀蓮、前主席林義雄、施明德和張俊宏、林宏宣都在當時受軍事審判，還有30人受刑事審判，幸好當時有前總統陳水扁、前行政院長謝長廷、張俊雄、蘇貞昌、前中選會主委張政雄委等15位律師站出來，展現台灣人面對外來政權壓力的尊嚴，美麗島的精神，進一步影響台灣社會。

賴清德強調，他對民主前輩充滿感謝，在中國處處進逼、打壓的情況下，我們對得來不易的民主應該更加珍惜，團結守護主權，維護民主，不讓白色恐怖、二二八事件、美麗島事件再次發生。

卓榮泰致詞表示，美麗島事件發生在1979年，除了感念美麗島事件四十週年外，我們也不會忘記，在美麗島事件前，還有鼓山事件、橋頭事件；在美麗島事件後，還有林宅血案、陳文成案件、盧修一案件等等，很多當時在威權政府統治下，遭受打壓的政治事件，很多前輩在打壓中失去自由，甚至付出生命的代價。

他說，因為各位民主前輩所留給民進黨「不怕抓、不怕關、不怕死」的精神，才讓我們可以開創政黨政治的時代，你們所開創的這條台灣路，我們絕對一代又一代勇敢走下去，請接受民進黨對各位前輩最高的敬意。

陳菊在致詞時提到，今天是美麗島事件四十週年，有很多應該出席的朋友沒出席，有些已經到了天上，像黃信介先生已經不在人世，也有一些人有其他因素沒有參與。「每個人在不同位置，用自己的方式繼續疼惜台灣、照顧台灣，我有信心」。

陳菊也提到，希望明年四十一週年有更多時間準備，聚集更多人，共同思考四十年前如何團結、為台灣打拼。過去走過國民黨政府戒嚴的驚惶、恐怖時代，現在又有什麼問題不能討論？

陳菊對美麗島事件辯護律師表達感謝，也對家屬致謝，大家願意為台灣打拚，這種勇敢，值得台灣社會肯定。她感謝大家記得美麗島事件，「美麗島事件只是一個開始，台灣未來的挑戰很多，我們一起加油」。

姚嘉文表示，美麗島事件有很多活動、組織、訴求，活動遍佈基隆、高雄、屏東等地，高雄事件是最後一個活動。因為有活動、組織、訴求，才會發生力量。當時台灣人民受到的傷害比較低，因為當時主張和平、理性方法，不主張暴力活動。當然有付出代價，但相對於今天香港情況，他們支撐的時間、規模都大很多。我們有長期努力、長期主張、正確方向，才有今天，會繼續努力。

許信良表示，相信整個台灣社會都同意，沒有四十年前的美麗島事件，就不會有今天台灣的民主，但今天在此紀念美麗島事件，卻不因民主在台灣的實現而感到欣慰，而是心情沈重，因為眼下台灣民主面臨真正的考驗。

許信良也說，在即將到來的選舉，若選出不能自主的總統與政府，那麼四十年前美麗島事件就不是光榮的歷史，而是變成歷史的荒謬。這代表過去為民主的所有奮鬥，只會成為不堪為首的歷史記憶，所以現在比起任何時刻都需要台灣人民的智慧，來守護台灣民主、守護台灣這個美麗島，只有守護好台灣民主，才會有更美好的未來，美麗島事件才會成為台灣人民代代相傳，驕傲的歷史資產。

(中時 )