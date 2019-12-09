立法院國民黨團今開記者會，藍委指出，楊蕙如網軍操作模式不只冰山一角，背後有「中央閨蜜喬事團」為楊蕙如的網軍，從體育署、經濟部、國營事業找金流，要求立法院長蘇嘉全、立委管碧玲、蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，出面說清楚、講明白。

藍委柯志恩指出，楊蕙如舉辦WTA國際網球公開賽短短3年內拿到11個補助案，體育署核定補助金額更高達1千萬元、1千6百萬元和2千5百萬元，背後若無有力人士推助，且在根本不符補助資格的情況下，能取得這麼高的補助金嗎？

柯志恩說，舉辦國際賽事，不分朝野都應該大力支持，但是從2015年6月開始，體育署為了2016、2017WTA賽事，總共召開了7次協調會，其中有綠委幫忙召開，但更多次的協調會是由立法院長蘇嘉全辦公室出面主持。

藍委李彥秀表示，體育署為了楊蕙如的WTA網球公開賽，2015、2016兩年間，共召開7次協調會中，其中在2016年8月18、19日，10月18、21、25日密集召開協調會，補助金額的比例從2016年10％的1千萬元、2017年9％的1千6百萬元，到2018年30％的2千5百萬元，補助金逐年攀高，但是來台灣參加比賽的知名選手並沒有特別，楊蕙如憑甚麼拿到到這麼多補助？背後的「喬神」是誰？

台北市議員游淑慧表示，2016年媒體曾報導出，當時的經濟部次長楊偉甫曾抱怨，某綠委辦公室是和院長辦公室召開協調會，並函請經濟部「贊助」WTA，讓楊偉甫相當為難。原先以為所謂的院長辦公室指的是行政院，隨著「案情」逐漸明朗，原來這個辦公室，指的是立法院長辦公室主任張嘉玲，她曾擔任謝長廷辦公室發言人、民進黨婦女部主任；而這位綠委就是民進黨不分區謝系立委管碧玲，目前也擔任蔡英文高雄市競選總部主委，儼然「中央閨蜜喬事團」早就形成。

台北市議員羅智強痛批，「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」，楊蕙如就是民進黨供養的網軍，這就是為什麼法令規章到楊蕙如就可以轉彎，從台北到高雄，處處可見楊蕙如的靠山，有謝系、閨蜜團在中央喬事，輕而易舉拿到高額的補助、標案，豢養網軍依高層指示帶風向、攻擊特定對象。民進黨到目前為止，只有切割、沒有道歉，彷彿一名外交官之死，跟民進黨一點關係也沒有。

國民黨團要求體育署國際組對外說明，卻頻頻以技術性方式迴避，難道是被高層下了封口令嗎？國民黨團強烈要求體育署、立法院長辦公室出面說明，補助款申請的流程，並公開7次協調會的會議紀錄。

(中時 )