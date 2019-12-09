天氣寒冷，太平山區氣溫明顯降低，員警24小時輪班維護治安、交通，近日太平警分局破獲多起案件，其中頭汴派出所查獲查獲1名通緝犯，太平警分局長高誌良與太平警友辦事處，體恤同仁破案辛勞，到派出所頒發「破案咖啡」，慰勉葉姓員警傑出表現，讓同仁士氣大增。

「寒冬中來一杯咖啡，是一種小確幸！」，分局長高誌良指出，近來冷氣團襲台、氣溫驟降，警察同仁24小時、不間斷維護治安及交通，甚至毛毛細雨中，員警站路口中指揮交通，看見有人冷到「皮皮挫」，暖暖的咖啡，讓人驅寒又提神。

太平警分局長高誌良及太平警友辦事處，體恤基層員警的辛勞，特別購置知名咖啡包禮盒，日前首站至頭汴派出所慰勉同仁，分局長高誌良頒「破案咖啡包禮盒」，肯定警員葉威廷查獲通緝犯，一群人泡起咖啡，想沾沾好手氣。

太平警方表示，警察工作是24小時全年無休的，非常感謝太平警友辦事處對分局的支持，近日氣溫驟降，除了關懷同仁健康，加強保暖措施，並依轄區特性狀況，衡酌低溫程度，妥適調配勤務方式。

(中時 )