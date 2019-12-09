2005年主演《仙劍奇俠傳》大開知名度的大陸男星胡歌，因車禍受傷沉寂10年，直到接演《琅琊榜》梅長蘇一角，又再度翻紅重回觀眾視線，而這幾年處於演藝事業巔峰的他，私下仍保持低調樸實且喜靜的性格與生活，被認為極具反差魅力，是個內外皆備的真男神，然粉絲唯獨一點對他不放心，那就是胡歌是個「C位單身漢」，因此著實擔心已37歲的他的婚姻大事，而最近胡歌為新電影跑宣傳，難得打破不談感情私生活的作風，竟公開告白：「我特別想結婚」，讓粉絲聽了紛紛表示感動欣慰。

胡歌身為「仙劍幫」的一員，眼見海報上他周遭的同戲演員霍建華、袁弘、劉詩詩、楊冪甚至唐嫣，悉數都結婚生子了，只剩站C位的他至今仍是單身漢，著實讓粉絲憂心，因此不時對男神催婚，而向來對感情事很淡定的胡歌，近來為新片《南方車站的聚會》跑宣傳，在活動會場分享著對於所飾演角色的心得，竟回想自身景況，鬆口說了感情態度。

胡歌在成都的活動現場，分享了接拍這部電影的心得，表示為了準備角色，大半年沉浸在所飾演的「周澤農」的世界裡，深刻感受到了孤單，因為周澤農出獄整整5年不回家，就用著自己覺得正確的方式生活，這樣的設定讓他坦言「他太孤獨了」，胡歌害羞表示說出來可能嚇大家一跳，「拍完電影以後我有個想法，我特別想結婚」，底下眾人一聽此言立刻放聲尖叫，胡歌則回以燦爛的笑容，而這段活動訪談影片曝光後，引起更多胡歌粉絲甚至網友的熱烈討論，紛紛表示聽了眼眶泛淚，直呼終於盼到「我歌」這一句，紛紛獻上祝福，「我也特別希望你結婚，找到一個幸福的人」。

(中時電子報)