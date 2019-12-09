立法院上周三讀通過「動物傳染病防治條例部分條文修正案」，強化網路平台販售有關應施檢疫物的相關規定，但近期卻被媒體發現有網路平台透過販賣捕鼠夾隨附的肉腸，讓我國非洲豬瘟防疫產生破口，農委會主委陳吉仲今天大動作前往中華郵政台北郵件處理中心視察進口郵包檢疫作業，要求財政部關務署及農委會防檢局嚴格把關，確實將疫情阻擋於境外。

農委會防檢局證實，近日接獲民眾檢舉，從大陸電商購買無須檢疫的捕鼠籠後，發現隨貨附贈含肉的火腿腸誘餌，顯示豬瘟入侵的風險仍高，陳吉仲對此表示，「動傳法」已在上周二通過三讀，最快本周五經總統簽字後就會上路，呼籲電商平台以及消費者勿在網上販售或購買來自非洲豬瘟疫區的相關檢疫品，違者將可處新台幣3～15萬元罰緩。

陳吉仲指出，自去年8月至今年8月為止，透過郵包進入國內的未經檢疫豬肉品為231件，但光是今年9月就多達149件，是過去單月平均的8倍之多，顯見中秋佳節民眾的送禮行為成為防疫的一大危機。

農委會表示，去年非洲豬瘟主要疫區僅大陸一地，今年擴散至台灣周遭10國都淪陷，因此防疫更顯艱難，隨著春節將至，民眾在購買肉製品時應提高警覺，無論透過機場還是郵包運送的方式，來自豬瘟疫區的未經檢疫肉製品，經發現就是銷毀、退運或是沒入，且每一件郵包都會經過X光機、檢疫犬檢查，切勿心存僥倖。

據農委會統計，去年12月14日至今年11月底為止，在機場檢疫旅客中受裁罰20萬元的共計632件，其中大陸違規560件最多，其次依序是越南（50件）、韓國（12件）、菲律賓（10件），因未繳款而直接拒入的多達216人。

另外，農委會公布去年10月1日至今年12月2日的非洲豬瘟陽性檢測案例，在總採檢樣本數2730件中，非洲豬瘟病毒的陽性案例共203件，其中159件來自大陸，另44件來自越南，分別在各自中佔14％、41％。

(中時 )