北市北投區去年11月發生一起民眾將腳踏車車架丟棄到捷運鐵軌上的公安事件，檢察官根據監視器畫面起訴有毒品前科的男子曾保鈞，並在現場、鐵軌上和曾住家，起出腳踏車前、中、後段，拼湊起整台腳踏車，曾雖否認犯行，但監視器畫面和員警作證，士林地院審結，依妨害舟車行駛安全罪，判處有期徒刑3年6月，可上訴。

曾姓男子去年11月間，以砂輪機將切割腳踏車，分成龍頭、前輪的前段，座椅和三角架後段，以及後段3部分，20日下午1點53分騎乘另一台腳踏車，從大興街住處出發，途中經過大業路、中央北路，最後在農心橋上將腳踏車的中段丟向經過的捷運列車。

案發下午2點5分，捷運1502號列車從復興崗站駛出要往忠義站方向，撞擊腳踏車鐵管後，車輛震動導致集電器短路故障，雖並未造成停駛，但捷運技術人員指出可能會發生出軌意外，造成乘客大量傷亡的危害，經捷運公司晚間檢查時，發現列車有多處擦痕，才尋跡在案發鐵軌旁發現腳踏車殘骸，隔天早上立即向警方報案。

警方獲報後，巡邏員警也在農心橋上發現腳踏車前段龍頭等物，並由鑑識人員比對撞擊列車的中斷，警方案發後12月5日到曾嫌的住處搜索，並起出腳踏車後段，經比對確認是同1輛，但曾僅承認監視器畫面的人是他，否認有丟棄的行為，還說有別人撿拾他要丟棄的腳踏車犯案。

判決指出，依據監視器畫面的時間，曾男1點58分進入農心橋，2點5分離開，中間沒有其他人進入案發地，原本他攜出的腳踏車也憑空消失，認定曾男1人犯案，並非如他辯稱要去找資源回收賣腳踏車。

合議庭認為，曾男站在農心橋上，看到列車後24秒就丟腳踏車進入軌道，已造成民眾搭乘大眾交通工具恐慌不安，對社會潛在危害很大，且犯案後否認犯行，未見悔意，依法判處有期徒刑3年6月。

(中時 )