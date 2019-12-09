IC載板廠景碩（3189）受惠ABF載板及BT載板需求增加，2019年11月自結合併營收「雙升」至20.55億元，為今年來次高。法人預期，景碩今年第四季及明年上半年仍有虧損壓力，但預期明年下半年營運有機會獲利，帶動明年全年營運轉虧為盈。

景碩股價11月底觸及55.1元，為4月中以來7個半月高點，近日表現持穩高檔。今早股價持平開出後於平盤上下微幅震盪，最高上漲1.1％至54.9元，惟午盤後賣壓轉強，股價走低下跌0.92％至53.8元。

景碩2019年11月自結合併營收20.55億元，較10月19.97億元成長2.91％、較去年同期20.17億元成長1.87％，站上今年來次高。累計1～11月合併營收201.43億元，較去年同期216.77億元減少7.08％，續處近7年同期低點，但衰退幅度持續收斂。

法人認為，雖然美系大廠客戶手機晶片訂單自10月起轉弱，但景碩受惠台系、陸系手機晶片客戶推出5G系統單晶片（SoC），載板使用量增加2成，對BT載板稼動率帶來小幅支撐。此外，美系載板客戶推出資料中心平台晶片，亦對ABF載板稼動率帶來些許支撐。

法人指出，景碩因受中國大陸半導體供應鏈去美化影響，導致美系載板客戶全年需求不如預期，其他應用則逐漸步入淡季，轉投資貢獻14％營收的子公司晶碩因毛利率高，可望帶動整體毛利率回升。惟因下半年流失美系客戶類載板（SLP）訂單，第四季仍有虧損壓力。

展望明年，法人預期景碩上半年ABF載板稼動率接近滿載，下半年將類載板產能轉向ABF載板，對營運拖累可望減少。而子公司晶碩明年出貨穩定好轉，可望對晶碩營運帶來些許支撐。至於5G手機改採天線式封裝（AiP）對景碩營運的效益影響則尚待觀察。

景碩今年營運深陷投資類載板效益不彰拖累，累計前三季歸屬母公司稅後虧損20.3億元、每股虧損4.54元，雙創同期新低。法人預期，景碩明年上半年仍有虧損壓力，但下半年有機會獲利、帶動全年營運轉虧為盈，可望帶動股價重返淨值之上。

(時報資訊)