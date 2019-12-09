歲末年終將近，全球人壽提醒民眾，除了居家與辦公環境要斷捨離大掃除外，也要執行保障的年度檢視，全面檢視自身保單保障結構是否符合現在或未來的風險移轉需求，把錢花在刀口上，發揮最大的保障效用。

全球人壽對此提出年終保單健檢3撇步，建議民眾應盤點目前個人及集團的保障額度是否滿足風險移轉需求，可將社會環境及制度改變因素納入保障範圍，並檢視並更新投保資料及繳費方式。

全球人壽指出，民眾首先應盤點自身目前個人或團險保障額度是否滿足風險移轉需求，再依預算去強化或調整保障額度。若預算充裕，可以目前保單為基礎，增加所需保障額度；若預算有限，則以自身首要需分散的風險為保障重點，並以1年期定期附約優先調整。

全球人壽提醒，隨著健保政策逐年改變，在預算有限階段，可先以1年期醫療險附約來補足醫療風險缺口，但隨著收入增加，便建議加入終身醫療保障、適度調整1年期醫療險保障額度，可選擇75歲後保障額度自動提高的終身醫療險。

其次為檢視保障範圍，除了自身保障需求外，亦應納入社會環境及制度改變因素。全球人壽指出，衛福部統計，今年每3分鐘就有1人申領重大傷病證明，領證人數更逐年攀升，且65歲以下比重超過5成，建議民眾可將重大傷病及長期照顧保障納入檢視。

最後則是檢視投保資料是否正確。全球人壽表示，保險健檢除了檢視投保內容外，也應檢視更新通訊資料、職業類別、受益人等相關投保資料，以免日後相關權益受到影響，另可依個人財務管理需要，檢視調整繳費方式。

(時報資訊)