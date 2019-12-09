旺宏(2337)今日歡慶成立30周年，董事長吳敏求表示，希望未來20年能成為NAND Flash領導者，他也宣布將發放每名員工新台幣1萬元紅包，總金額約4000萬元。

旺宏中午在總部大廳舉行30周年慶活動，吳敏求與經營團隊及員工們高唱生日快樂歌，並切蛋糕。董事長吳敏求也給同仁一封信，細數30年來公司的成長與考驗。

吳敏求說，30年前，旺宏除了「人」以外，幾乎是一無所有。既沒有政府奧援，又進入一個最艱苦的Business Model；既要兼顧技術，又要花大錢蓋廠，還要能將產品賣出去，現在回想起來，真不敢想像。然而，旺宏的第一個十年，成為半導體行業的標竿，十年之內成長至約十億美金的營業額。這沒有祕密，因為有同仁，讓這事發生了。

吳敏求說，第二個十年，旺宏像所有公司一樣會面臨困境，幾乎要倒地不起。但經過五年的努力，又站起來了。第三個十年，又經歷了擴廠而虧錢的窘境，但在全體努力下，推出了55奈米的NOR及19奈米的NAND，又站起來了。

此外，旺宏有約8000件專利，而且有許多是基礎專利，尤其在3D NAND的領域，已有超過2400項專利，將來可為旺宏帶入不少利潤。

吳敏求表示，未來還有許多挑戰，最重要的，希望20年後，旺宏能成為NAND的領先者，這需要同仁能同心協力，為旺宏及台灣創造下一個奇蹟。為了感謝同仁及家屬們的支持，並致贈每位同仁1萬元，可與家人共享一頓聖誕大餐。

(時報資訊)