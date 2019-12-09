紐西蘭懷特島9日火山爆發。

紐西蘭懷特島於當地時間今（9）日下午突然火山噴發，目前已知造成1人死亡；另根據火山口環繞攝影機拍攝到的畫面，顯示火山噴發前數分鐘有一組觀光客就在附近，紐國當局已經出動救難隊員前往搜救，據當地媒體報導，有多人皮膚嚴重燒傷。

《紐西蘭前鋒報》報導，懷特島火山噴發至今已造成1人死亡，紐西蘭國家行動司令部副局長提姆斯（John Tims）表示，已造成1人死亡；此外，他也表示，目前懷特島已被火山灰及其他物質覆蓋，由於太過危險，警方及救難對於無法上島救援。

另外綜合《紐西蘭前鋒報》、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，懷特島當地時間今日下午2時15分左右突然噴發，不過根據火山口環繞攝影機（White Island Crater Rim camera）捕捉到的畫面顯示，約在2時10分左右，火山口附近仍有一組觀光客逗留，接下來攝影機就呈現黑畫面。懷特島火山口環繞攝影機每10分鐘便拍攝回傳一次當地畫面。

BREAKING: Webcam showed group of people on New Zealand's White Island moments before volcano erupted; rescue operation underway https://t.co/tHvTe5jbLe pic.twitter.com/RsiLujrWMW — BNO News (@BNONews) December 9, 2019

紐西蘭懷特島9日火山爆發，根據火山口攝影機畫面顯示，火山噴發前數分鐘，仍有一組遊客在火山口附近遊覽。

《紐西蘭前鋒報》引述一名巴西遊客考夫曼（Allessandro Kauffmann）在個人Instagram上的貼文指出，島上有多名觀光客皮膚大面積燒傷。考夫曼在IG上貼文，說今日上午有2組團客在進行火山導覽，他參與的是第一團，第一團在火山噴發前5分鐘正好結束行程離開懷特島，不過第二團較晚開始導覽，未能及時離開。他說第二團中有部分人身上大面積嚴重燒傷，第一團隨後留在島上協助處理傷患。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早表示，火山噴發當時約有100人在島上或是附近，不過當地警方後來更正數字，指出火山爆發當時，島上及附近海域約僅有50人，另外仍有部分人士下落不明，當局已經緊急出動數架直升機前往救援。稍早有報導指出，火山噴發至少造成20人受傷，一名已經送到岸邊的傷患情況較為嚴重。

紐西蘭懷特島9日火山爆發，在島上遊覽的觀光客準備搭船離開。（圖／路透社）

火山學家史考特（Brad Scott）將今日懷特島火山噴發描述為瞬間型噴發，前一分鐘沒有任何徵兆，下一分鐘突然爆發。根據遊客從海上拍到的畫面，火山噴發後，黑色濃煙直竄天際，相當驚人。

紐西蘭懷特島9日火山爆發。（圖／路透社）

《每日郵報》指出，懷特島火山有70%面積都在海面下，它唯一的火山口幾乎佔據了整座島嶼，它曾在2016年小型噴發過一次，目前火山噴發警戒等級為第4級，也就是「存在非常大噴發的可能性」，儘管有可能噴發，近年來遊客仍持續登島遊覽，尤其近幾周火山活動愈來愈活躍，遊客仍未被禁止前往。

(中時電子報)