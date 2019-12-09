專業嚴肅的醫師也有搞笑的一面？中醫大新竹附醫婦產科主任蘇聖淵和生殖醫學中心主任林孝祖為配合醫院週歲院慶，率同仁一起比出啾咪的姿勢，帶動醫護人員搞創意，擺出各種誇張的表情動作，成為醫院簡介最吸睛的彩蛋！

中醫大新竹附醫去年12月15日開幕，將在12日舉辦院慶，特別推出醫院簡介，展現1年來的成果。號稱「最能撫慰玻璃心孕媽咪」的蘇聖淵和「醫界阿部寬」的林孝祖帶頭後，其他科室主任也和團隊透過攝影師的鏡頭，擺出酷帥的一面。

中醫大新竹院長陳自諒表示，這本簡介分為內科、外科、婦兒科、其他專科、中醫部門、整合醫學中心和醫療支援部門等將近40個科室部門，除由各科主任親自撰寫醫療特色，也透過自然生動的照片，讓鄉親更瞭解醫院服務項目。

簡介呈現中醫大新竹附醫深耕在地，推動社區醫療，跨域合作，守護鄉親健康，也運用空拍呈現中醫大新竹附醫白天和夜晚不一樣景色。

(中時 )