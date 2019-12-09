近來天氣冷颼颼，65歲以上長者及學齡前幼兒公費流感疫苗開打，台中各區衛生所近日湧進接種疫苗民眾。台中市政府衛生局表示，全市共30所衛生所及110家醫療院所，皆提供流感疫苗接種服務、周末不打烊，台中市近5000人已接種，呼籲民眾踴躍施打，降低感染風險。

台中市衛生局長曾梓展表示，因世界衛生組織（WHO）延遲選株，造成今年全國流感疫苗較去年延後1個月開打，為讓等候多時的長者及幼兒獲得保護力，衛生局跟全市594家醫療院所簽訂合約，提供流感疫苗接種，呼籲65歲以上長者及6個月至入學前幼兒，把握時間儘速施打。

為鼓勵民眾施打流感疫苗，衛生局今年加碼推出「接種流感疫苗抽好禮」活動，凡設籍台中市且符合公費流感疫苗接種資格的民眾，今起至明年1月31日止，到衛生所或流感合約院所接種疫苗，就有機會抽中掃地機器人、牛奶杯、自拍鏡頭及毛孔清潔按摩器等多項大獎。

(中時 )