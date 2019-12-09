胡瓜、浩角翔起、白家綺、郭書瑤9日出席2020愛在桃園幸福美好跨年晚會記者會，郭書瑤前男友SpeXial前成員以綸近日傳出戀上蔡瑞雪，對此她表示：「有看到，心情蠻好的，沒有情傷。」她搖頭否認事前就知道，至於跟前男友是否還有聯絡，她顧左右而言他，「希望大家一起來跨年，演出籌備蠻久，花了很多心力。」她強調當天穿得很「夏天」，並開出高帥擇偶條件。

謝金燕擔任桃園跨年晚會嘉賓。（民視提供）

胡瓜、浩角翔起、白家綺主持桃園跨年晚會，胡瓜表示：「現在做每一年跨年都很珍惜，跨一年少一年。」他細數多年跨年主持歷史，自己與中視《非常男女》搭檔高怡平主持全台第一個跨年晚會，多年來遇過最驚險的場景，是連戰在台上說話，民眾太高興丟水瓶，他連忙用手擋住。談到女兒小禎緋聞對象丁春霆，他透露彼此見過，因為是教會朋友，有時會一起吃飯，對於給女兒的感情建議，他笑說：「面對下一段感情要慎重。」

胡瓜與阿翔農曆年初三到初十到新加坡做秀，阿翔提及妻小也會跟著一起出國，對於尾牙收入是否驟減，他回應，「我真的沒有問，時間快到才給我們行程，每一場都認真做，有多少就做多少。現在應該是景氣關係，每一年都在遞減的感覺。」胡瓜在一旁緩頰，「對我來說都算多的，不要覺得是應有，就會很感謝。」

SUPER JUNIOR-K.R.Y.擔任桃園跨年晚會嘉賓。（民視提供）

2020桃園跨年晚會31日晚間7點在高鐵桃園站前廣場熱鬧登場，卡司9日公布，包含SUPER JUNIOR-K.R.Y.、謝金燕、郭書瑤、周湯豪、李千那、吳映潔（鬼鬼）、吳卓源、張家瑋、郭亞棠、夏宇禾、邱子芯、蔡家蓁、孫盛希、LamiGirl等，粉絲相當驚喜。

(中時 )