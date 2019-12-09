鄭朝方的「新竹大雙網」交通政見文宣，頗具創意。（鄭朝方競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

教育和交通是新竹縣民最關切的議題，第二選區民進黨立委參選人鄭朝方提出「新竹大雙網」網內加速、網外快速，加速民眾回家新方向的交通政見，獲得交通部長林佳龍高度肯定並允諾背書，其中，五楊高架延伸到苗栗頭份交通部已完成可行性評估。

鄭朝方透過政見圖卡方式露出的「新竹大雙網」包括，爭取五楊高架延伸竹科及新竹系統交流道，國道1、3號銜接台68線東西向快速道路，並延伸至竹東軟橋，高鐵橋下第3期中興路連通力行路，拓寬竹東外五里學府路、雲南路等園區聯外道路，增建國道1號竹北環北交流道，紓解交通流量。

鄭朝方說，去年縣長選舉和林佳龍建立合作基礎與情誼，林佳龍對他提出的交通政見給予高度肯定，並允諾背書，其中五楊高架延伸苗栗頭份交通部已完成可行性評估，但在新竹要克服截彎取直及軍事要地等問題。

鄭朝方認為，五楊高架延伸到苗栗有迫切性與重要性，完成可行性評估後，就可起啟動規畫設計、環評、水土保持等前期作業，完工後可紓解桃竹苗長程與短程車流，提升大新竹地區的交通效能，也有助於桃竹苗地區發展。

(中時 )