2020大選倒數，總統參選人電視辯論會至今尚未定案，蔡英文總統卻在10月已簽辯論同意書給特定電視台。對此，國民黨總統參選人韓國瑜昨痛批，依據以往慣例都是由公共電視台來舉辦，蔡英文只選定一家電視台，這是不對的。韓國瑜委託負責協商辯論事宜的台北市議員羅智強今日再針對總統大選辯論發出四點聲明：

一、蔡英文迄今不肯簽署已有12年總統大選辯論主辦經驗的公共電視的辯論同意書，卻執意只簽署立場偏綠的三立電視台的辯論同意書。這種連辯論主辦方都要占盡便宜的蠻橫作法，令人不敢苟同。

二、韓國瑜堅持總統大選辯論的神聖中立性，不接受蔡英文總統這種片面指定偏綠媒體主辦的作法。公共電視是公營媒體，現在的執政黨是民進黨，韓國瑜仍願意依循傳統由公視主辦，蔡英文卻找盡藉口挑剔、製造辯論門檻。

三、退萬步言，目前已有公視、三立、中天三家電視台表達主辦總統大選辯論的意願，若蔡英文堅持不採2004年到2012年，12年由公視主辦的慣例，我方主張，應公平由三家電視台與有意參加辯論的陣營，共同協商辯論事宜。

四、若連這一點最起碼的公平性要求，蔡英文仍要蠻橫拒絕，則16年來總統辯論的民主慣例若因此中斷，蔡英文要當罪人，就讓歷史公評！

(中時電子報)