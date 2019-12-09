股王及蘋概股發威，台股11650點到手！蘋果iPhone 11系列新機及AirPods Pro上市後熱賣，帶旺蘋果及蘋果供應鏈第4季營運，股王—大立光(3008)及玉晶光(3406)喜迎最旺第4季，大立光及玉晶光股價連袂大漲，蘋果供應商—臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、穩懋(3105)及台積電(2330)等同步走高，成為今天多頭主攻部隊，蘋果概念股紅光滿面，中低價個股也活蹦亂跳，友達(2409)、斐成(3313)、力銘(3593)、廣寰科(3287)、東訊(2321)、安鈦克(6276)、廷鑫(2358)、天揚科(5345)、元炬(3089)、歐格(3002)等股價亮燈漲停，傳產股則以造紙類股及電器類股表現較佳。

在蘋概股發威下，台股盤中指數創下逾29年半新高，尾盤指數小幅拉回，但仍站穩11650點，終場加權股價指數為11660.77點，上漲51.13點，成交量1203.52億元；OTC指數為146.62點，上漲0.2點，成交量357.21億元。

今日上市各類股以光電類股表現最佳，上漲2.28%，其次是半導體類股及造紙類股，分別上漲0.96%及0.85%，表現較差者為生醫類股、化生醫類股及電機類股，生醫類股下跌0.99%、化生醫類股下跌0.61%、電機類股下跌0.42%；上櫃部分，表現最佳為通信網路類股，上漲1.48%，表現最差為光電類股，下跌0.48%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股大漲激勵，指數開高走高，盤中達11678.36點，再創逾29年半新高，終場上漲51.13點，以11660.77點作收；近日台股多頭重啟攻勢，在上週四大漲84點重新站上所有均線之上後，指數從盤整轉為逐步走高，今天盤中指數更創下逾29年半新高，原本轉空的疑慮至今已逐漸消散，儘管台股盤勢仍處於震盪，但下方支撐強勁，且位於上升趨勢線之上，加上三大法人上週皆站在買方的情形下，有助於後續表現，預估短線台股指數有攻高上探11700點機會。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，雖然美國11月ISM指數表現不如預期轉下滑，但就業數據明顯優於預期，激勵美股上周四、五走揚，偏多市場氣氛使台股同步受惠，由於電子業展望持續樂觀、8吋晶圓廠產能可能供不應求，帶動半導體晶圓代工、光學鏡頭等龍頭廠大漲，推升台股再創波段新高，目前大盤技術面、籌碼面皆偏多，若遇市場震盪可逢低布局，看好陸手機廠去美化及5G產業之半導體、IC設計供應鏈。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，中美貿易的風險相較於前段時間也大幅下降，美國再度課稅的機率低，後續包含關稅取消、香港人權問題等，多是談判手段，年底適逢美國消費旺季，預計12月15日的最終消費品課稅也將暫緩，整體而言，中美貿易戰最差的狀況應已過去，對股市的影響性遞減。就總經面分析，IMF預估2020年經濟成長趨緩，但仍處於成長；FED基於全球仍有不確定性，維持預防性降息策略，市場預估今年內將再有一次降息機會，且FED開啟購債，注入資金，資金豐沛是股市最好的催化劑，預期台股後市即使出現技術性修正，幅度亦不大，反而可逢低找買點。

選股方向上，吳繼先指出，2020年兩大主軸為一：5G明年開跑，包含基地台、5G手機等相關供應鏈，預估都有不錯的表現，且自台積電法說上修資本支出後，也證實5G確實有優於預期的情況；二、自美國封鎖華為以來，華為加速自主化，中國其他廠商也加速中國國產化進度，具有取代歐美領導廠之台灣廠商，將受惠此一波趨勢。另外，在其他次產業方面，看好全屏手機、電子標籤等具成長潛力之類股。

(時報資訊)