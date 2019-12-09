林森北路四面佛遭縱火，警方逮捕2嫌，嫌犯供稱是受到廟公找人毆打才會下手報復。(民眾提供)

台北市林森北路四面佛廟7日清晨遭人持汽油彈縱火險釀成巨災，北市警中山分局凌晨逮捕兩李姓與鄭姓2名嫌犯，2嫌供稱，是因為李嫌和廟公在網路上互嗆口角後遭到毆打，李嫌懷疑是廟公指使，因此用1萬元代價校鄭嫌縱火，但警方對於僅為了遭毆打，卻不顧該棟大樓內居住上千人恐釀成巨災，因此對2嫌說詞存疑，仍在繼續深入追查。

警方調查時發現，鄭嫌與李嫌當天現場逗留很長一段時間，鄭嫌動手時，李嫌就躲在對面大樓下的騎樓上偷偷錄影。警方表示，通常犯案時會錄影都是煒了要給幕後藏鏡人交代，因此懷疑2嫌都只是馬前卒，幕後可能另有求人，因此持續進行追查。

據了解，這處由竹聯幫地堂在9年前開始經營的四面佛廟，7日清晨疑遭人縱火，猛烈的火勢造成3間店面、11輛機車瞬間陷入火海，警消趕抵現場，緊急從大樓內救出134人、疏散500名住戶，所幸僅有4名女住戶受輕微嗆傷，未造成重大傷亡。警方根據目擊者指認，發現一名頭戴安全帽、身穿雨衣的男子，在火警發生後倉皇逃離現場，縱火嫌疑重大。

疑似起火點的四面佛，位在一棟12層住商大樓的一樓，二樓以上有酒店，四樓以上則是出租套房。目擊者表示，7日上午8點47分，看到一名頭戴安全帽、身穿雨衣的男子從四面佛快步走出後，廟內隨即竄出火舌，她嚇得趕緊報警。

消防局獲報，共出動35輛消防車、7輛救護車、107名人員前往搶救，因不少大樓住戶仍在睡夢中，被突如其來的大火嚇得不知所措，警消協助救出134人，引導疏散500人，許多住戶脫險後看到烈焰持續燃燒，忍不住直說好可怕。

警方表示，還好當時樓上的酒店等業者已打烊，否則人潮更多，後果恐不堪設想。火勢在半小時後被撲滅，共波及一旁3間店面，燃燒面積約200平方公尺。

案發後警方調閱監視器畫面，發現該名雨衣男在火災發生前就在附近騎樓徘徊，還提著裝有松香油等揮發性液體的塑膠油漆桶狀物進入四面佛；起火後立刻從旁邊的巷子空手快跑離去，過程中還疑似太過緊張而滑倒在地，最後在民生東路搭乘計程車往萬華方向逃逸。

(中時電子報)