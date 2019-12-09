日皇德仁皇后雅子今天迎接56歲生日，她透過書面表達感想時指出，日本醫師中村哲日前在阿富汗喪命，令人感到萬分遺憾，她會祈願一個人人都能安心生活的和平世界到來。

日本放送協會（NHK）報導，雅子今天迎接56歲生日，這是日皇德仁今年即位後，雅子以皇后身分過的第一個生日。

談到世界上仍有部分地區持續發生內戰等，雅子說，在阿富汗長年從事醫療活動、協助居民建設灌溉設施的中村哲日前在阿富汗喪命，令人感到萬分遺憾，她會持續祈願，盼有一個人人都能安心生活的和平世界。

雅子回想德仁5月1日即位至今，她在旁給予協助的同時，能一起順利完成所有活動，感到安心及愉悅。

對5月的一般朝賀及11月的祝賀遊行，雅子說，能得到許多民眾超乎預期的溫暖祝福，她打從心裡表示感謝。接下來的日子也將跟德仁一同經常為民眾祈福，並持續貼近民眾。

談到今年日本接連因為颱風致災，雅子說，對颱風造成日本多數區域災情慘重，感到非常遺憾，「很多人因此犧牲，讓我深感痛心」；希望接下來的重建工作能順利進行，受災民眾能早一天回到安心生活的狀態。

雅子今天將在皇居宮殿接受皇族人士與日本政府三權首長等祝賀，晚間將跟家人、上皇明仁夫婦、秋篠宮夫婦等共進晚餐。

(中央社)