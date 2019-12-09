曾舉報永豐金涉鼎興詐貸案、三寶建設弊案的「吹哨人」永豐銀前總經理張晉源，因接受媒體專訪內容，被三寶建設集團提告涉背信、違反營業祕密法，台北地檢署調查期間，因三寶撤告，今依法不起訴張。

張晉源曾是永豐金何壽川的愛將，一度被認為是永豐金的金童，因涉及2016年的鼎興牙材詐貸案，遭300萬元交保，目前北檢仍在偵辦中。

另永豐金今年9月質疑張晉源處理美國遠東國民銀行交易案時，刻意隱匿實際出售資產內容，致交易價格嚴重被低估，影響股東權益，向台北地檢署提告。檢方一併偵辦中。

鼎興詐貸案發後，張接受多家媒體專訪，其中2016年12月某周刊報導提及張晉源從辦公室下載東西，2017年7月有雜誌報導提及張晉源「進行鼎興內部調查時，接到對三寶建設超貸案的檢舉。他組織專案小組，愈調查愈發現，案情可能涉及金控高層。11月下旬，他將手中蒐集到的資料向金管會舉報請求調查，卻也愈來愈擔心，他的吹哨人身分會曝光。」

三寶建設依據媒體報導內容，懷疑張晉源將貸款資料等商業機密私自攜出並外洩，提告張背信、營業祕密法。但檢方調查期間，三寶僅提供媒體報導資料，檢方要求三寶進一步提供證據，三寶撤告，檢方依法不起訴。

(中時 )