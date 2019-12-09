伊林娛樂造型師李明川跨界花藝事業越做越有心得，不但被各大精品品牌指定合作，更被德國水晶品牌Nachtmann相中擔任活動嘉賓，現場除了秀一手剛從倫敦學成歸國的歐式聖誕花藝，品牌更是送上象徵招桃花的鼠年水晶擺飾，祝福他不但事業順利，希望讓單身多年的李明川也能愛情來了。

接連去了紐約以及倫敦學習花藝，李明川還有計劃再去修個管理學碩士學位，似乎對於學習有了更多目標，他說：「我19歲入行到現在已經25年，以前總是被通告拖著走，連大學都唸了6年才畢業，反而到了現在這階段才開始領悟到上學的樂趣，這趟去倫敦McQueens Flower School很有收穫，讓我對我的花藝事業也更有信心。」

受品牌邀請李明川現場秀聖誕花藝。（伊林娛樂提供）

最近中外演藝圈不平靜，接連走了很多藝人，連同合作多年的高以翔過世都讓飽受憂鬱症所苦的李明川心情大受影響，但他提醒大家一定要找到自己最紓壓的方式，像他喜歡看電影來轉換心情，最高紀錄曾經一週內看了10部電影，也曾當天一早訂了機票，晚上就飛去美國散心，這些看似任性又瘋狂的行為是他脫離憂鬱症的方法之一，他説：「與其關起門來封閉自己，不如找個最適合自己的方式來戰勝心魔。」

(中時 )