民進黨立委參選人高嘉瑜（右）、吳怡農（左）9日在內科合體，與車輪餅老闆合照。（張穎齊攝）

民進黨立委參選人高嘉瑜（右三）、吳怡農（右二）9日在內科合體，與「瑜粉、農粉」合照。（張穎齊攝）

民進黨立委參選人高嘉瑜、吳怡農9日在內科合體掃街，高嘉瑜表示，她和吳怡農都是民進黨未來有可能的市長候選人，邀請國民黨未來選市長的立委蔣萬安，一起跟他們站在一起，向大陸說不。吳怡農也說，蔣萬安是國民黨的儲君及可能的市長候選人，必須一起下架國民黨不分區立委提名人吳斯懷。

號稱「女神男神」的高嘉瑜與吳怡農今日同台，吳怡農更大口咬下印有高嘉瑜臉的「女神車輪餅」，高說，內科有來自大直、北北基等大台北生活圈的年輕人，這次與吳怡農跨區合作，要團結落實居住正義，就像之前蔡英文總統說要讓她跟同黨立委參選人賴品妤「2個美人魚」進國會，推動汐止民生線。

吳怡農表示，蔣萬安是國民黨的儲君、中生代明日之星、有可能的市長候選人，必須一起下架吳斯懷。高嘉瑜聞後補充「我跟吳怡農也是民進黨未來有可能的市長候選人！」並稱他們以共台站在一起，邀請國民黨未來選市長的蔣萬安一起跟他們站在一起向大陸說不。

針對台灣指標民調9日公布吳還差蔣9％民調，吳怡農說，選舉到這階段，會愈來愈多民調數據，他一切參考努力，而這民調看到現任的蔣萬安支持度是4成，對他來說有非常大努力、有很多進步空間。

吳怡農還說，他們要邀請國民黨立委李彥秀、蔣萬安一起站在台灣這邊，到底吳斯懷到底適不適任？不適任就不能辜負中生代的期待。

媒體詢問，高嘉瑜會考慮找「男神」吳怡農參加演唱會？高說，吳怡農好像唱得比她還難聽，吳跟同黨立委參選人許淑華唱《朋友》很落漆，照理說不能比她難聽，他們會合作議題一起獻唱，男神女神加倍同台。

針對香港有民間團體跑到台北駐港經貿辦事處，希望提供政治庇護修難民法，吳怡農說，他對香港人的支持，在過去6個月沒動搖，這很複雜困難，香港人沒選擇，但台灣人有選擇，他要進一切努力。

(中時 )