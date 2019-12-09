「這不是新黨黨主席嗎？怎麼會出現在國民黨的場子？」新黨黨主席郁慕明曾強調2020年總統候選人，新黨全力支持國民黨提名的韓國瑜，且無論選情如何變化都不會動搖，沒想到，8日晚上韓國瑜在新北市板第二運動場的大團結造勢現場，竟有人捕獲野生郁慕明，戴著帽子和墨鏡低調出現在造勢人群中，以行動表明力挺。

原來野生郁慕明的畫面，是有新黨支持者剛好在現場，意外拍到郁慕明很低調在韓新北現場拍下的畫面，那是傍晚時分天還微亮，正是國民黨韓粉支持者慢慢聚集時，黨內大咖也還沒有完全到現場，郁慕明在沒有驚動任何主辦方的情況下，在現場參與活動和觀察。他之前在接受訪問時，就曾一再強調新黨今年總統全力挺韓，也希望韓國瑜能當選總統，新黨只推出不分區立委，就是要全力爭取政黨票，讓不分區立委侯選人國會戰將級的邱毅，和年輕的候選人王炳忠等能進入國會。

(中時電子報)