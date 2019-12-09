蔡英文總統今天接見美國商務部主管全球市場助理部長史宜恩表示，台灣在全球高科技供應鏈扮演不可或缺的角色，國際經濟局勢因為美中貿易衝突面臨劇烈的變化，期盼台美簽署高標準的雙邊貿易協定（BTA），以確保可靠及安全的供應鏈，為雙方經濟成長注入新動能，促進經濟成長和繁榮。

蔡英文表示，這已經是1年中第2次在台灣跟史宜恩會面，她也聽說史宜恩在美國商務部服務的2年多來，訪問次數最多的貿易夥伴就是台灣，感謝對台灣的重視。

她也感謝史宜恩今年9月跟美國國務院史達偉亞太助卿、以及農業部海外服務署艾斯里署長，聯名致函財星雜誌500大企業，支持深化台美經貿關係。「美國政府的跨部會支持，是台美經濟關係處於最佳狀態的最好例證」。

她說，台灣不但是美國堅實的民主盟友，也是可靠的經貿夥伴。今年，台灣再次派出規模最大的代表團，參加美國商務部主辦的「選擇美國」(SelectUSA)投資高峰會，成果相當豐碩。

蔡英文提到，台灣的自由開放市場，也讓美國企業積極來台投資，尖端企業如CISCO、Google、Microsoft及Amazon AWS等，都來台設立研發跟創新中心。近期美商美光科技及應用材料公司更在台加碼投資，強化台灣在全球記憶體產業及半導體供應鏈的重要地位。

她強調，台灣在全球高科技供應鏈，扮演不可或缺的角色，面臨國際經濟局勢的轉變，尤其是因為美中貿易衝突面臨劇烈的變化，台美若能簽署高標準的雙邊貿易協定(BTA)，將能夠確保可靠及安全的供應鏈，也可以為雙方經濟成長注入新動能，促進經濟成長和繁榮。

史宜恩這次訪台將參加第三屆台美「數位經濟論壇」，一起探討數位經濟時代的機會跟挑戰，她期盼未來能夠持續和美方進行這方面的合作，一起向數位國家的目標邁進。

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(中時 )