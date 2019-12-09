「2019台中耶誕夢想世界」每周四至週日於舊台中火車站前廣場有精彩燈光秀，周末晚間台中在地團體演出迪士尼經典音樂。（盧金足攝）

「2019台中耶誕夢想世界」自12月6日自明年1月1日展出，車站前廣場14米高「TSUM TSUM聖誕樹」，還有大型薑餅屋、熱氣球超萌裝置藝術，讓民眾爭相合照。（盧金足攝）

點燈首周末雖然低溫來襲，參觀人潮飆破5萬人次，舊市區化身成一座迪士尼樂園，創造盛會商機。（盧金足攝）

「人潮一波波湧進來，好像在過年！」台中火車站前的店家對市府舉辦「2019台中耶誕夢想世界」超有感，以往在國外才能爭睹的迪士尼卡通明星米奇、米妮、小熊維尼等多座造型燈飾，從舊台中火車站延伸到綠川、柳川，洋溢年節歡樂氣氛，新聞局表示，點燈首周末雖然低溫來襲，參觀人潮飆破5萬人次，舊市區化身成一座迪士尼樂園，創造盛會商機。

這幾天冷氣團來襲，但是中西區人潮強強滾，市府舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，從綠川景觀段，成功路－台灣大道－中山路，規畫米奇、米妮、小熊維尼和他們的朋友共10座造型燈箱。

此外，柳川景觀段，從台灣大道－民權路出現6名擁有眾多粉絲的迪士尼公主、13個造型燈飾，璀燦炫麗的河中倒影，吸引人潮擠滿親水步道，民眾攜家帶眷，也有情侶到場拍照打卡，一次蒐集心目中的經典偶像，除了市府宣傳奏效，民眾在臉書打卡與IG秀出圖片和影音分享，掀起迪士尼在台中的效應。

柳川里長蔡翠碧說，以往因為客源不足，店家有的只在白天開店，現在還賣到到晚上，而且上周未氣溫驟降，但人潮帶動生意，老闆都加強備料，「台中耶誕夢想世界」在市府點燈後，明顯挹注商機熱度，昔日榮景再現，人潮重返舊市區。

專賣糕餅等伴手禮的「台灣太陽餅博物館」老闆陳瑛宗表示，地點選在台中火車站前，鐵公路交通方便，搭高鐵也能由火車接駁直接到展區，耶誕點燈首周末，外地遊客明顯增加，尤其綠川人潮到晚上八點多都還陸續湧進，消費人潮從白天延續到夜晚，昨晚到9點收店前7分鐘，都還有遊客到店裡購物，遊客來台中，伴手禮銷量大增。

「人多到擠不進去！」中區區長林忠訓強調，當地居民與里長期盼活動吸引大量人潮帶進中區，市府在舊火車站、綠、柳川舉行耶誕活動，他當日參與點燈儀式，看到許多不畏寒冷和風雨的民眾前來參觀，感受到中區經濟正逐漸復甦，未來幾天氣溫回暖，參觀人潮還會更多。

台中市新聞局長黃國瑋說，「2019台中耶誕夢想世界」在車站前廣場建置14米高「TSUM TSUM聖誕樹」，還有大型薑餅屋、熱氣球超萌裝置藝術，讓民眾爭相合照，搭配精彩燈光秀、迪士尼經典音樂演出，打造最亮眼吸睛的台中耶誕盛會。

今年耶誕夢想世界點燈遇到入冬首波寒流，溫度下探十多度，但低溫不敵迪士尼魅力，活動期間，每周四至週日於舊台中火車站前廣場有精彩燈光秀，周末晚間台中在地團體演出迪士尼經典音樂，歡迎全民到台中感受超強的迪士尼品牌魅力。

(中時 )