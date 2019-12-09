買房不買房，現在已經不是年輕人的煩惱（因為根本買不起不用煩惱），而是中年人的苦惱。有網友在PTT發問：「35歲的你，買房了嗎？」，引發熱烈討論，一名40歲大叔如同館長上身，爆粗口回應：「沒有租上積德，你他X的憑你一個月十萬薪水，你是要買什麼房子啦…洗洗睡」。

40歲「魯叔」表示，自己擁有一間新北市34坪沒有車位的「小小小房」，當年買的時候500萬有找，貸款375萬，月付大概2萬1千多，夫妻領到年終都拿去還，今年是第12年付完貸款。

魯叔表示，扛房貸又要養2個小孩，12年來出國次數0、出差超過30次，每每看到朋友出國都覺得自己為什麼要那麼辛苦。不過今年還完貸款，看到爽玩、買車的朋友同事還在租房，想買房又哭喊薪水追不上房價時，其實還蠻爽的。

不過魯叔話鋒一轉，「但是現在要不要買房，說實在話，沒有租上積德，你他X的憑你一個月十萬薪水，你是要買什麼房子啦....洗洗睡..還是多多出國多買iphone，買台車讓自己爽一點」。

魯叔在回應網友留言時，透露自己的房子在板橋，買時一坪才13.5萬，眾多網友表示「現在連凶宅都沒那麼便宜」、「500萬是12年前的房價吧 現在可能翻倍了」、「12年前 新莊 三峽 林口 淡水 這價格都買得到 現在幾乎是不太可能」、「板橋我小姨子買爛公寓都一坪30萬了」。

也有人說「每個人生沒有標準答案，開心就好」、「要感謝逼你買房的老婆」、「助紂為虐，買房等同於支持建商跟政府的高房價」、「70年次前買房都算賺到，必竟那時台灣正起飛，80年次後買房算盤子加呆子」。

(中時電子報)